今年3月に現役引退を発表した柔道女子57キロ級カナダ代表で24年パリ五輪金メダルの出口クリスタ（30）が9日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。自身の“理想のタイプ”を明かした。ゲストに対する勝手なイメージとして「やっぱり強い人が好きっぽい」と指摘されると、丸の札で答えた出口。その理由を「私も強いから」とキッパリ。「重い荷物を持ってる時に運んでくれる人とか、車道側を歩いて