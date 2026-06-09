安定的な皇位継承を巡り、衆参両院の議長と副議長は8日、皇室典範の改正に向けた「立法府の総意」の取りまとめ案について与野党と協議した。取りまとめ案では女性皇族が結婚後も皇室に残る案（第1案）と旧宮家の男系男子を養子に迎える案（第2案）について「いずれも了とし、法制化を求める」としている。【映像】「皇位簒奪」家康や信長に言及した瞬間（実際の様子）終了後、日本保守党が記者会見を開き、第1案について反対の