【ストリートファイター6 販売本数700万本突破】 6月9日 発表 カプコンはプレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch 2/Xbox Series X|S/PC（Steam）用対戦格闘「ストリートファイター6」の販売本数が700万本を超えたと6月9日に発表した。 「ストリートファイター6」（スト6）は前作と7年の期間を空け、複雑なコマンド