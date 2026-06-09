元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が９日、Ｘを更新。高市早苗首相をめぐる中傷動画疑惑について言及した。週刊文春は高市陣営が自民党総裁選や２月の衆院選で他候補を中傷する動画を作成したと報道。作成を担当した松井健氏と高市事務所の秘書とのやりとりの音声を文春オンラインが有料公開していた。さらに共同通信も松井氏のインタビューを配信した。高市氏は８日に他候補の中傷を否定し、松井氏とも「面識はない」と主張。