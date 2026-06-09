4月6日発行号で「首都圏でマイホーム取得は難しくなった！」と書いた。しかし、ここにきて首都圏住宅市場に変化が見られる。高騰が続く新築分譲マンションや、中古マンション需要から、戸建て住宅にシフトするユーザーが増えてきたのだ。「フラット35」が初の3%超え…マンション高騰・金利上昇で「家が買えない」と子育て世代から悲鳴不動産経済研究所によると4月の首都圏新築分譲マンションの平均価格は8736万円と3カ月ぶりの