歌手の小柳ルミ子（73）がサッカーW杯北中米3カ国大会の盛り上げに一役買うことになった。小柳は自らのインスタグラムで6月11日のNHK総合「FIFAワールドカップ2026 みんなで楽しもう！サッカーの祭典開幕スペシャル」（午後7時30分）に出演することを明かし、こんなコメントをアップした。【もっと読む】年2千試合観戦 W杯で再ブレークした小柳ルミ子の“徹夜力”《サッカーのプロでもない歌手で女優の私に超嬉しいオファーをNHK