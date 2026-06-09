来週１５・１６日に日銀金融政策決定会合が開かれる。４日には一部メディアが複数の関係者の話として、日銀が今回の会合で政策金利を０．２５％引き上げることを検討し、年内にさらなる引き上げの可能性があることを報じた。来週初めに日銀金融政策決定会合が開催されるのを控え、あらためて日銀の利上げ観測報道が伝わるようなら、市場では日銀が事前の報道により利上げを市場に織り込ませようとしているとの見方が広がり、円が