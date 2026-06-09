日経新聞が現在日本銀行が四半期ごとに行っている国債買い入れの減額を2027年4月以降停止する方針と、6月会合で日銀が0.25％の利上げを実施する方針を報じている。ともに市場の予想通りであり、相場へのインパクトは限定的。