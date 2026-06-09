インドネシア中銀は18日の定例会合を待たず、本日緊急利上げを実施した。この利上げを受けてドルインドネシアルピアは18167.50から18090までドル安ルピア高となっている。ドルルピアはイラン戦争を受けたドル高もあり、2月末の16700ルピア台から、昨日18190ルピアまでドル高ルピア高が進み、今日もドル高圏もみ合いとなっていた。 USDIDR18090