【新華社平壌6月9日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席は9日午前、朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）労働党総書記・国務委員長の案内で平壌にある朝鮮労働党中央幹部学校を訪問した。