旬の新生姜で作る！やさしい甘さの自家製ジンジャエール 暑い日にゴクゴク飲みたくなる「ジンジャエール」ですが、実はお家で作ることもできるんです。新生姜と砂糖、水があれば、簡単にお手製ドリンクが作れます。今回は、旬の新生姜で作る、爽やかな手作りジンジャエールレシピを紹介します。 淡い桃色がかわいい！添加物やスパイスを使わず、新生姜本来の香りと辛みを楽しめる、夏にぴったりの一杯です。 ピンクの色味を出