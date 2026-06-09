◆巨人３軍―韓国・ロッテ（９日・ジャイアンツ球場）巨人３軍が９、１０日に韓国・ロッテとジャイアンツ球場で交流試合を行う。韓国・ロッテのファームチームは定期的に日本の四国独立リーグと交流戦を行っている。今回はロッテの四国遠征のさなかで両軍が日程調整し、交流試合が実現した。巨人は例年、春季キャンプ中に韓国チームと練習試合を行っているが、シーズン中では異例となる。この日はジャイアンツ球場の三塁側ス