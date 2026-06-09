◇交流戦阪神―ソフトバンク（2026年6月9日みずほペイペイ）阪神・糸原健斗内野手（33）が9日、1軍に合流した。ソフトバンク戦の試合前練習に姿を現した。ソフトバンク、オリックスとぶつかる敵地6連戦でのDH候補として、招集されたとみられる。糸原は開幕1軍入りを果たすも、代打で4打席無安打に終わり、4月6日に出場選手登録を抹消されていた。8日に同じ内野手の元山飛優が出場選手登録を抹消されていることから、