元「尼神インター」ナ酒渚（41）が7日放送のBSよしもと「スナックえびちゃん〜癒しのほろ酔い酒場〜」（日曜後10・00）にゲスト出演。人気女優の飲み場所に忠告する場面があった。マリーマリー・えびちゃんがお酒好きで面倒見のいいチーママとして進行役を務め、忙しい芸能人たちがふらっと立ち寄りってほろ酔いトークを展開する番組。この日は、秋に配信されたNetflixドラマ「極悪女王」で共演した唐田えりかと渚を迎えた。