宇都宮市の市街地で目撃が相次いでいるクマ。住宅街や商店街など、各地でその姿が捉えられています。夜になって雑木林の中にいるとの目撃情報が。現場を取材しました。【写真でみる】クマが暗闇の中、階段をのぼる姿宇都宮で40件以上「クマの目撃情報」 人通りの多い商店街にも…北関東最大の都市、宇都宮市。8日夜、クマの目撃情報が警察に寄せられました。目撃されたのは、中学校の近くの雑木林だということです。現場では