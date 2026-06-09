お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が8日放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」（月曜後11・00）に出演。神社での「お賽銭」について話した。同番組はかまいたちの2人がスタジオでのトークではなく「かまタクCAR」に乗ってロケに出発し、訪れた場所で人たちと触れ合う、予想不能な移動式“聴”感覚バラエティー。今回は東京・台東区鶯谷でロケを行い、「男はつらいよ」シリーズの寅さん役で人気を博した