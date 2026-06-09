JR東日本は、来年春に導入する全席個室の新しい夜行特急列車について、名称を「ルナ・アズール」にすると発表しました。JR東日本が来年春に導入する予定の新型の夜行特急列車。きょう（9日）、列車の名称を「ルナ・アズール」にすると発表しました。スペイン語で「青い月」を意味し、列車のコンセプトである「青色」「上質さ」を表現したということです。また、新たに運行区間も発表されました。春から秋は夜の運行で、品川駅と青