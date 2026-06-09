衆議院の森議長は、皇族数の確保策をめぐって旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えて男子が生まれた場合に、「皇位継承権を持つ」と発言したことについて、“今の皇室典範の解釈を述べたもの”とする補足のコメントを発表しました。皇族数の確保策をめぐり、森衆院議長はきのう（8日）、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案について、「養子となった旧宮家の男子は皇位継承権を持たないが、男の子が生まれれば、その子