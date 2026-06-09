サッカーW杯北中米3カ国大会1次リーグD組米国―パラグアイの第4審判に割り当てられた荒木友輔氏（右）と予備副審の三原純氏＝5月、味の素スタジアム国際サッカー連盟は8日までに、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の開幕戦（11日）からの4試合を担当する審判団を発表し、12日に行われる1次リーグD組の米国―パラグアイ（ロサンゼルス）の第4審判に日本の荒木友輔氏、予備副審に三原純氏が割り当てられた。両審判員とも今大