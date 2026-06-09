恵俊彰（61）が9日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）にMCとして生出演。栃木・宇都宮駅付近に出没するクマに関して現地取材をしていたカメラチームが住宅地で逃走するクマの生映像をキャッチし、驚きの声をあげた。午後1時16分、恵が「先ほど、宇都宮市内でクマの目撃情報があったみたいですね。現場から伝えてもらいたいと思います。渡部アナウンサー」と呼びかけた。カメラが切り替わり、中継車両の中でマイクを持つ