午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８２６、値下がり銘柄数は６７３、変わらずは５９銘柄だった。業種別では３３業種中２１業種が上昇。値上がり上位に電気機器、保険、証券・商品、その他金融など。値下がりで目立つのは石油・石炭、倉庫・運輸、医薬品など。 出所：MINKABU PRESS