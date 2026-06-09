ロア・インターナショナルは、ライフスタイルテックブランド『Momax（モーマックス）』より、ハンズフリーミニファン『1° Go Clip 腰掛けターボファン』を発売した。 【画像あり】腰掛け、バッグ取り付け、卓上など柔軟に使える使用イメージ 本製品は、小型ボディながら最大40,000RPMの高速タービンモーターを搭載し、最大18.6m/sの風速を実現したミニファンだ。公式オ