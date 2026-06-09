先月２９日、山形県長井市で無免許で軽乗用車を運転したとして、きょう未明、無職の男（２８）が逮捕されました。 男が出頭したことで、無免許運転が判明したということです。 道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは、住居不定・無職の男（２８）です。 警察によりますと、男は先月２９日の午後８時４５分ごろ、長井市五十川の路上で、運転免許を受けないまま軽乗用車を運転した疑いが持たれています。 男が運転する軽乗用車と