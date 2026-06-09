8日の夜、天童市の街中で恐ろしい事件がありました。 【画像】警察が拳銃をかまえ警告男を現行犯逮捕 警察官から車を止めるよう促された男が、無言のまま刃物を持って警察官に向かっていき、その後現行犯逮捕されたのです。 警察官が拳銃を構えて警告する緊迫した事態となりました。 銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、天童市貫津に住む無職の男（41）です。 ■「家の付近を何度も走行する不審な車」と通報 警察に