令和８年６月９日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温、全国の天気 ２週間気温予報 北・東日本の気温は、向こう２日間程度は平年並か低いですが、その後は平年並か高い日が多いでしょう。西日本の気温は、向こう６日間程度は平年並か低い日が多いですが、その後は高い日が多いでしょう。沖縄・奄美の気温は、向こう１週間程度は冷涼な空気に覆われやすいため低い日が多く、奄美地方ではかなり低い日もあるでしょう。農