大阪府池田市にオープンした「ハッピーローソンタウン池田伏尾台店」で、6月4日に新しいサービスが開始となった。アバターとAIを活用した相談サービス「Pontaよろず相談所」と「池田市AIサポーター」だ。この取り組みは、AVITA、ローソン、KDDIが連携し、コンビニを地域インフラとして再定義する試みの一環として展開している。●予約不要で相談OKPontaよろず相談所は、店内に設置されたアバターを通じて、専門スタッフにオン