【写真＆動画】阿部亮平＆千鳥ノブのコメント／ACEes深田竜生・浮所飛貴・佐藤龍我のコメント 他 『ジャンオニ!!!』（フジテレビ系）の公式Xが更新。Snow Manの阿部亮平と千鳥のノブのコメント動画が公開された。 6月13日に放送される同番組は、阿部がゴールデン初MCを務める“三つ巴鬼ごっこ”バラエティー。プレーヤーが「グー」「チョキ」「パー」の3チームに分かれ、賞金をかけ