【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月13日に国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式が開催されるのに先駆け、6月8日にヒップホップイベント『THE SUCCESSOR - MAJ HIP HOP TRIBUTE』が東京・Zepp DiverCity (TOKYO)にて行われた。 ■高木完、Zeebra、YZERRがプロデュース！ジャパニーズヒップホップ史を振り返った一夜 授賞式に向けた6月5～13日を「MUSIC AWARDS JAPAN WEEK