クミアイ化学工業 [東証Ｐ] が6月9日後場(15:00)に業績修正を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益を従来予想の82億円→137億円(前年同期は82.9億円)に67.1％上方修正し、一転して65.2％増益を見込み、一気に3期ぶりに上期の過去最高益を更新する見通しとなった。 なお、通期の経常利益は従来予想の109億円(前期は133億円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】