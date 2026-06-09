9日15時現在の日経平均株価は前日比1271.87円（1.99％）高の6万5296.47円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は826、値下がりは673、変わらずは59。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を522.94円押し上げている。次いでアドテスト が240.15円、キオクシア が105.36円、太陽誘電 が95.71円、村田製 が89.79円と続く。 マイナス寄与度は58.73円の押し下げでファストリ がトップ。以下、ＳＢＧ が38.6