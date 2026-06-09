中国の国民経済と社会発展に関する第15次五カ年計画（2026〜2030年）期間中に始まる初の国家級大規模プロジェクトである「三峡水運新ルート」が6月8日、正式に着工しました。国務院の丁薛祥副総理が起工式に出席し、同プロジェクトの正式な着工を宣言しました。本プロジェクトは、三峡ダムハブの新たな通航施設と葛洲壩の航運拡張工事で構成され、設計された通航船舶の規模は1万トン級です。三峡水運新ルートの事業規模は非