タレントの藤田ニコル（28）が8日、「パチゆみ」「ままるん」の名でも親しまれている母親のインスタグラムに登場。第1子となる長女のお宮参りに出かけた日の“3世代ショット”が公開された。【写真】「3人でほほ笑ましい」「おばあちゃん若い〜」ニコル＆娘＆母親の“3世代ショット”ニコルは2023年8月、俳優の稲葉友（33）との結婚を発表。昨年12月に第1子妊娠を報告し、5月1日に無事に第1子女児を出産したことを伝えた。ニ