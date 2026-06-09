全米女子OP参戦の選手たちがドジャース戦を現地観戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手の試合を観戦する日本の女子プロゴルファーが相次いでいる。7日（日本時間8日）までカリフォルニア州のリビエラCCで行われた全米女子オープンに参戦した選手がこぞって訪問。SNSで報告し、話題を呼んでいる。5月31日（同6月1日）の試合を現地で観戦したのは、今回が全米女子OP初参戦となった21歳の菅楓華だ。日本時間の8日に自身のイン