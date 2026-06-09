日本が主導する国際的枠組み「パレスチナ開発のための東アジア協力促進会合（ＣＥＡＰＡＤ（シーパッド））」が、７月に閣僚級会合を開催する方向となった。今月１０日に各国実務者のオンライン会合を開き、フィリピンでの開催を決定する。パレスチナ支援の重要性を国際社会に訴え、具体的な支援策を打ち出す方針だ。シーパッドは日本が中心となって創設した枠組みで、イスラエルとパレスチナが共存する「２国家解決」による和