日本人学校など在外教育施設のない地域で暮らす日本人の小学生らに学びの機会を提供しようと、公益財団法人「海外子女教育振興財団」（東京）が、日本人学校などの協力を得て、オンラインで国語などを教える事業を９月に始める。海外に拠点を持つ日本企業が支援し、文部科学省のカリキュラムに沿った授業を受けられるようにする。文科省などによると、全日制の日本人学校は４８の国・地域に９０校（今年４月現在）あり、休日や