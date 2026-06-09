衆院選「1票の格差」訴訟の判決を受け、仙台高裁前で「ガリレオ判決」などと書かれた紙を掲げる原告側の升永英俊弁護士（右）ら＝9日午後最大2.10倍の「1票の格差」を是正せずに実施された2月の衆院選は憲法違反だとして、秋田を除く東北5県と島根、鳥取両県の有権者が選挙無効を求めた訴訟の判決で、仙台高裁と広島高裁松江支部は9日、「合憲」と判断し、請求を棄却した。二つの弁護士グループが全国14の高裁・高裁支部に起こ