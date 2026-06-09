国際卓球連盟(ITTF)が9日、女子シングルの最新の世界ランクを更新し、大藤沙月選手が11位から一つ順位を上げ10位へランクインしました。7日まで行われた、卓球の「WTTコンテンダー スコピエ」で準決勝ではカットマンの佐藤瞳選手に3-1、決勝で橋本帆乃香選手に4-0の完勝となりました。「WTTスターコンテンダーチェンナイ2026」「WTTコンテンダー 太原 2026」「WTTコンテンダーラゴス 2026」に続いて、今季4度目の栄冠を手にしまし