INPEXの関連施設＝2017年4月、オーストラリア・ダーウィン（ロイター＝共同）【シドニー共同】資源開発大手INPEXがオーストラリアで操業する液化天然ガス（LNG）施設でのストライキに関し、地元の労働組合「オフショア・アライアンス」は9日までに、交渉に進展がないとして、ストの規模を拡大すると表明した。ストが長期化すれば、日本向け輸出に影響する恐れもある。労組は今月2日、3施設で1日計4時間のストを決行。その後も