プロ野球・巨人のルーキー、小濱佑斗選手と皆川岳飛選手が互いの印象を語ったほか、“憧れ”にあげる坂本勇人選手への思いを明かしました。小濱選手は沖縄電力から25年ドラフト5位で入団した24歳内野手。皆川選手は中央大から25年ドラフト4位で入団した23歳外野手です。ともに4月に1軍初昇格を果たしプロ初安打をマーク。現在は2軍で研さんを積んでいます。小濱選手は皆川選手の印象について「寡黙な感じというか、プライベートは