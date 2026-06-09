お笑いトリオ安田大サーカスのクロちゃん（49）が9日午前0時すぎ、Xを更新。人気グラドルとのツーショットをアップした。クロちゃんは「りんりんが飲みたいって言うから、仕事終わりに合流！酔わせてお持ち帰りするしんよー！」と記述。飲食店内でグラビアアイドル松岡凛と撮ったツーショットを掲載した。しかし松岡は9日午前9時半ごろ、自身のXを更新し“反論”。クロちゃんの当該ポストを引用しつつ「飲みたいって言ってないしー