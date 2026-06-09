【モデルプレス＝2026/06/09】元タレントの木下優樹菜が6月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。弁当を公開した。【写真】芸人の30代元妻「親近感湧く」たくあん巻き×ヤンニョムチキンの弁当◆木下優樹菜、シンプル弁当披露木下は、楕円形の弁当箱が並んだ写真を投稿。鮮やかな黄色が目を引くたくあん巻きと、照りが食欲をそそるヤンニョムチキンが丁寧に盛り付けられたシンプルな弁当を披露している。◆木下優樹菜の投稿に