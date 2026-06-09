【モデルプレス＝2026/06/09】国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）の開催ウィークにて、6月8日、MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVEとしてHIPHOPイベント「THE SUCCESSOR - MAJ HIP HOP TRIBUTE」が開催された。【写真】「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」エントリー作品ラインナップ◆Zeebraらプロデュース ジャパニーズヒップホップ史振り返るイベント開催6月13日に国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の授賞式が開催