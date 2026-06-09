高市首相の陣営が総裁選や衆院選で他陣営を誹謗中傷する動画を作成したとされることについて2026年6月8日放送の「報道1930」（BS-TBS）が動画作成の当事者が語った内容をもとに何が問題なのかを話し合った。ネットの影響力、選挙時に主たる情報源として参考にする動画を作成したというのは、IT会社代表の松井健氏。番組は、7日の共同通信のインタビュー記事を紹介する。松井氏は1月に高市首相の秘書から電話で依頼があったと証言、