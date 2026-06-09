■「オルカンだけで本当にいいのか...」積立投資家が抱える焦りの正体「オルカンをコツコツ積み立てていれば大丈夫」そう自分に言い聞かせていたのに、スマホを開くたびに気持ちが揺らぐ。そんな投資家が今、確実に増えている。【こちらも】物価高・円安の時代、初心者がNISAで「長期・積立・分散」を選ぶ理由新NISAの広がりとともに、AI・半導体関連株への資金流入が続いている。その一方で、多くの個人投資家は「積立インデ