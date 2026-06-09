東京商工リサーチが5月度の「全国企業倒産」を発表した。倒産件数は6カ月ぶりに前年同月を下回ったものの、貸出金利の上昇や中東情勢の不安定さを受けて、夏にかけて倒産が増える可能性を示唆している。【前月は】4月の倒産件数は883件、中東情勢悪化で夏場に倒産が増加する可能性も■企業倒産件数は6カ月ぶりに前年下回る8日、東京商工リサーチが5月の「全国企業倒産」を発表。全国企業倒産件数（負債額1,000万円以上）は前年