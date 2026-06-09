日経平均株価が史上最高値圏で推移し、AI関連株の上昇が連日のように話題となる中、「今から投資を始めても遅いのではないか」と感じている人も少なくないだろう。【こちらも】日経最高値でも進む二極化NISA投資家が直面する“集中相場”例えば、新NISAに興味を持ちながらも、「元手は10万円程度、毎月積み立てられるのは1万円ほど」という投資初心者にとっては、少額投資にどれほど意味があるのか気になるところだろう。S