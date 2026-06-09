女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は１０日に、第５３話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）シマケン（佐野晶哉）が書いた新聞記事の第二弾は、多くの人々の心を動かした。回復に向かうセツ（村上穂乃佳）に、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）は安心する一方、気持ちは複雑で…。そんなある日、シマケンが