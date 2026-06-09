◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦函館大２―１上武大（９日・神宮）３大会連続２１度目の出場となった上武大（関甲新学生）は、１６年ぶり４度目の出場の函館大（北海道学生）に敗れて初戦敗退となった。先発した今秋ドラフト候補の最速１５１キロ右腕・木口永翔投手（４年＝筑陽学園）は、初回先頭打者弾を浴びるなど立ち上がりを攻められて２失点。２回以降は要所を締めて６回を投げて５安