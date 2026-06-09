レンズフィルター、カメラ用品などを展開する「ケンコー・トキナー」から、ディズニー公式ライセンスのキッズカメラ第2弾が登場。「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」の声を聞きながら楽しく撮影できる「キッズカメラ〈トイ・ストーリー〉」が発売されます☆ ケンコー・トキナー ディズニー＆ピクサー「キッズカメラ〈トイ・ストーリー〉」 価格：オープン※ケンコー・トキナーオンラインショップ価格：7,700円