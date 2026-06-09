◆第３３回生石ボーイズ大会（５月３０日・五色台運動公園野球場ほか）▽中学生の部・決勝三州ボーイズ２―１芦屋ボーイズ「第３３回生石ボーイズ大会」は、関西勢から芦屋ボーイズ（兵庫県東支部）が準優勝と健闘した。芦屋ナインが準優勝と健闘した。準決勝はいきなり初回に亀野が、自身公式戦初の先頭打者アーチ。「スピンがかかっていたので伸びると思った」とチームを勢いづけた一発を誇らしげに振り返った。４番・